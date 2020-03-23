Зеленский: работаем, чтобы на этой неделе из Китая, Кореи и других стран к нам еще прибыли тесты, аппараты ИВЛ, респираторы и маски

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал новые поставки в Украину из Китая, Кореи и других стран дополнительных тест-систем ПЦР (полимеразной цепной реакции), респираторов, масок, экспресс-тестов и аппаратов искусственной вентиляции легких для борьбы с мировой пандемией коронавируса.

В своем обращении к украинцам в понедельник глава государства напомнил, что накануне ночью в Борисполе приземлился украинский самолет из Китая, который доставил в Украину тест-системы полимеразной цепной реакции, а также экспресс-тесты, аппараты искусственной вентиляции легких, маски, защитные костюмы и еще много необходимого.

"Этот груз будет распределен по всем регионам нашей страны. Поступит в больницы, лаборатории, аптеки, полицейским, пограничникам и нашим военным", - отметил он.

Зеленский указал, что это только первая партия того, что необходимо Украине.

"Поэтому идет активная и непрерывная работа для того, чтобы на этой неделе из Китая, Кореи и многих других стран к нам прибыли дополнительные тест-системы ПЦР, респираторы, маски, быстрые тесты и аппараты искусственной вентиляции легких", - подчеркнул он.