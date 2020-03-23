Число попыток рейдерства с госреестром за время карантина выросло почти в 16 раз – глава Минюста

Число попыток рейдерства через внесение изменений в государственные реестры за время карантина выросло почти в 16 раз, сообщил министр юстиции Денис Малюська.

"Имеем первый всплеск корпоративного мародерства (оно же рейдерство во время карантина). Начались откровенные и примитивные атаки, отдельные изменения вносились в реестры даже без загрузки каких-либо документов. За последнюю неделю такой наглости случилось почти столько же, сколько за четыре месяца прошлого года", – написал министр в Facebook в понедельник.

По его словам, Офис противодействия рейдерству продолжает принимать жалобы онлайн с помощью сервиса iGov.