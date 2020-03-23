События

17:26 23.03.2020

В Киеве уже 28 случаев заболевания Covid-19, в понедельник подтверждены четыре новых – Кличко

2 мин читать
В Киеве уже 28 случаев заболевания Covid-19, в понедельник подтверждены четыре новых – Кличко

Четыре новых лабораторно подтвержденных случаев острого респираторного заболевания Covid-19, вызванного коронавирусом SARS-CoV-2, получено в Киеве в понедельник, сообщил мэр города Виталий Кличко.

"Сегодня днем мы получили от Государственного учреждения "Киевский городской лабораторный центр МЗ Украины" еще 4 лабораторно подтвержденных случая заболевания коронавирусом. То есть количество киевлян, заболевших Covid-19, выросла в столице до 28 человек", - написал Кличко на своей странице в соцсети Facebook в понедельник.

По его словам, среди новых случаев - 17-летняя девушка, которая вернулась с учебы в Лондоне, 53-летняя женщина, которая контактировала с больным в Киевской области, 28-летняя женщина, которая вернулась из Австрии, и 21-летний юноша, контактировавший с больным родственником.

"Двое пациентов находятся в Александровской больнице. А двое - на самоизоляции лечатся дома под контролем врачей", - рассказал мэр.

Кличко отметил, что из-за угрозы возможного быстрого распространения инфекции он обратился к Министерству внутренних дел с просьбой усилить контроль над соблюдением киевлянами, особенно прибывающими в Украину из-за рубежа, суровых ограничительных мер, а также выполнение предприятиями и учреждениями мер по организации дистанционной работы сотрудников.

Как сообщалось, по данным Центра общественного здоровья Украины, по состоянию на вечер воскресенья в Украине были лабораторно подтверждены 73 случая заболевания: в Днепропетровской области - 2; Донецкой - 1; Житомирской - 2 (1 летальный); Ивано-Франковской - 5 (1 летальный), из которых 3 за минувшие сутки; Киеве - 29 (из них 20 выявлено за минувшие сутки); Киевской - 5, из которых 1 за минувшие сутки; Львовской - 2, из которых 1 за минувшие сутки; Тернопольской - 1; Черновицкой - 25 (1 летальный); Черкасской - 1 подтвержден за минувшие сутки.

Впоследствии Кличко уточнил, что в Киеве в воскресенье зафиксировано 14, а не 20 новых случаев заболевания Covid-19, вследствие чего общее количество инфицированных достигло 24.

Теги: #киев #коронавирус #кличко
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:14 23.03.2020
МККК в ближайшее время отправит в Украину гуманитарную помощь - Кулеба

МККК в ближайшее время отправит в Украину гуманитарную помощь - Кулеба

18:13 23.03.2020
Зеленский призвал украинцев повзрослеть и не подвергать друг друга риску: даже самые богатые страны признают неготовность медицинских систем выдержать большие нагрузки

Зеленский призвал украинцев повзрослеть и не подвергать друг друга риску: даже самые богатые страны признают неготовность медицинских систем выдержать большие нагрузки

18:12 23.03.2020
ЕС создаст "зеленые коридоры" на автодорогах для быстрого перемещения товаров

ЕС создаст "зеленые коридоры" на автодорогах для быстрого перемещения товаров

18:10 23.03.2020
ОП оценивает дополнительные затраты на борьбу с СOVID-19 в $3,5-4 млрд и рассчитывает увеличить сумму финансирования от МВФ почти вдвое

ОП оценивает дополнительные затраты на борьбу с СOVID-19 в $3,5-4 млрд и рассчитывает увеличить сумму финансирования от МВФ почти вдвое

18:06 23.03.2020
Зеленский ожидает программы кредитных каникул для бизнеса, анонсировал уголовную ответственность за незаконный экспорт медтоваров

Зеленский ожидает программы кредитных каникул для бизнеса, анонсировал уголовную ответственность за незаконный экспорт медтоваров

17:57 23.03.2020
Зеленский: власть не будет вводить режим ЧП для того, чтобы принимать непопулярные решения, - все шаги направлены на защиту украинцев

Зеленский: власть не будет вводить режим ЧП для того, чтобы принимать непопулярные решения, - все шаги направлены на защиту украинцев

17:53 23.03.2020
Кабмин запретил отключать электроэнергию для населения – президент

Кабмин запретил отключать электроэнергию для населения – президент

17:53 23.03.2020
Украинские врачи получат от коллег из Уханя успешный опыт борьбы с коронавирусом – Зеленский

Украинские врачи получат от коллег из Уханя успешный опыт борьбы с коронавирусом – Зеленский

17:51 23.03.2020
Зеленский: работаем, чтобы на этой неделе из Китая, Кореи и других стран к нам еще прибыли тесты, аппараты ИВЛ, респираторы и маски

Зеленский: работаем, чтобы на этой неделе из Китая, Кореи и других стран к нам еще прибыли тесты, аппараты ИВЛ, респираторы и маски

17:49 23.03.2020
Число попыток рейдерства с госреестром за время карантина выросло почти в 16 раз – глава Минюста

Число попыток рейдерства с госреестром за время карантина выросло почти в 16 раз – глава Минюста

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский призвал украинцев повзрослеть и не подвергать друг друга риску: даже самые богатые страны признают неготовность медицинских систем выдержать большие нагрузки

Число попыток рейдерства с госреестром за время карантина выросло почти в 16 раз – глава Минюста

У зампредседателя Харьковского облсовета подтвержден COVID-19

Украина с полудня 24 марта запретила вылет туристов – Криклий

Кабмин ввел режим чрезвычайной ситуации в Донецкой, Тернопольской и Черкасской областях - Шмыгаль

ПОСЛЕДНЕЕ

Зеленский напомнил пожилым людям, что они могут заказать продукты и оплатить услуги ЖКХ через работников "Укрпошты"

Собственники и руководство работающих учреждений должны обеспечить соблюдение посетителями дистанции в 1,5 м – Шмыгаль

У зампредседателя Харьковского облсовета подтвержден COVID-19

Украина с полудня 24 марта запретила вылет туристов – Криклий

Кабмин ввел режим чрезвычайной ситуации в Донецкой, Тернопольской и Черкасской областях - Шмыгаль

В Запорожской области растет количество подозрений на заражение коронавирусом

В Ивано-Франковске в понедельник умерла женщина с подозрением на коронавирус – мэр

Украина обеспечена тестами ПЦР для выявления коронавируса более чем на 10 дней после первой поставки из Китая – Офис президента

Украинская "Википедия" уже насчитывает 1 млн статей

Суд по МН17 просит обвинение подтвердить, располагают ли США секретными спутниковыми изображениями запуска ракеты, из которой был сбит самолет

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА