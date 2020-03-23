Собственники и руководство работающих учреждений должны обеспечить соблюдение посетителями дистанции в 1,5 м – Шмыгаль

Кабинет министров обязал владельцев и руководство учреждений, которые продолжают работать, совместно с Национальной полицией обеспечить соблюдение посетителями дистанции в 1,5 м, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль

"Все заведения и учреждения, которые продолжают деятельность в период ограничительных мер, направленных на противодействие распространению COVID-19, должны установить отметки социальной дистанции. Такое решение приняло правительство на внеочередном заседании", - написал Шмыгаль своем Телеграм-канале.