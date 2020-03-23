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17:06 23.03.2020

Украина с полудня 24 марта запретила вылет туристов – Криклий

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Украина с полудня 24 марта запретила вылет туристов – Криклий

Кабинет министров Украины с 12.00 24 марта запретил вылет пассажиров с целью туризма.

"Только что приняли на Кабмине. С завтрашнего дня в Украине будет работать только Международный аэропорт "Борисполь". С 12.00 24 марта также будет запрещен вылет пассажиров в авиапутешествиях с целью туризма", - написал министр инфраструктуры Владислав Криклий на своей странице в Facebook.

Он также подчеркнул, что принятые решения - вынужденная мера для предотвращения распространения корнавируса.

Как сообщалось, Кабинет министров принял решение об ограничении пассажирских перевозок на территории Украины для предотвращения распространения коронавирусной инфекции: в Киеве, Днепре и Харькове с 17 марта работу прекратил метрополитен, с полудня 18 марта в Украине прекращены железнодорожные, авиа- и автобусные междугородние и межобластные пассажирские перевозки, введены ограничения работы общественного транспорта.

Теги: #туризм #мининфраструктуры #коронавирус #кабмин
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