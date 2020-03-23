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17:03 23.03.2020

Кабмин ввел режим чрезвычайной ситуации в Донецкой, Тернопольской и Черкасской областях - Шмыгаль

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Кабмин ввел режим чрезвычайной ситуации в Донецкой, Тернопольской и Черкасской областях - Шмыгаль

Кабинет министров ввел режим чрезвычайной ситуации в Донецкой, Тернопольской и Черкасской областях, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль

"Кабмин собрался на внеочередное заседание. Приняли решение ввести чрезвычайную ситуацию в Донецкой, Тернопольской и Черкасской областях с целью предотвращения распространения COVID-19", - написал Шмыгаль своем Телеграм-канале.

Он отметил, что соответствующие решения ранее были приняты региональными комиссиями по вопросам ТЭБ и ЧС.

Ранее в Киевской, Житомирской, Черновицкой, Днепропетровской, Ивано-Франковской областях и Киеве был введен режима чрезвычайной ситуации.

Теги: #шмыгаль #чп #кабмин
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