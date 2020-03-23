В Запорожской области растет количество подозрений на заражение коронавирусом

В Запорожской области не зарегистрировано ни одного лабораторно подтвержденного случая острого респираторного заболевания Covid-19, вызванного коронавирусом SARS-CoV-2, сообщает пресс-служба Запорожского областного лабораторного центра Министерства здравоохранения Украины.

При этом, по данным ведомства, в регионе растет число подозрений на Covid-19. За минувшие выходные 15 жителей Запорожской области изолированы (госпитализированы) с подозрением на заболевание короновирусной инфекцией.

Таким образом, по состоянию на 23 марта в регионе зарегистрировано уже 24 подозрительных случая, из которых в 7 случаях заболевание Covid-19 не подтвердилось, по остальным 17 случаям проводятся исследования в вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья.