В Ивано-Франковске в понедельник умерла женщина с подозрением на коронавирус – мэр

65-летняя женщина, у которой подозревают острое респираторное заболевание Covid-19, вызванное коронавирусом SARS-CoV-2, скончалась в Ивано-Франковске в понедельник, сообщил городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.

"Сегодня, к сожалению, женщина с подозрением, 65 лет, умерла в областной инфекционной больнице", - сказал Марцинкив в своем видеообращении, опубликованном на его странице в Facebook в понедельник.

По его словам, скончавшаяся женщина – жительница с.Чукаловка Тысменицкого района Ивано-Франковской области, которое непосредственно соседствует с областным центром.

"Пока что она с подозрением, соответствующие тесты переданы в Киев, соответственно, будем иметь возможность получить необходимую информацию завтра", - добавил Марцинкив.

Как сообщалось, по данным Центра общественного здоровья Украины, по состоянию на вечер воскресенья в Украине были лабораторно подтверждены 73 случая заболевания: в Днепропетровской области - 2; Донецкой - 1; Житомирской - 2 (1 летальный); Ивано-Франковской - 5 (1 летальный); Киеве - 29; Киевской области - 5; Львовской - 2; Тернопольской - 1; Черновицкой - 25 (1 летальный); Черкасской - 1.