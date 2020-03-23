В Киевской области ужесточены ограничительные меры, обладминистрация создает антикризисный центр помощи

Более жесткие ограничительные меры, направленные на недопущение распространения острой респираторной болезни Covid-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, а также антикризисный центр адресной помощи тем, кто обеспечивает критически важные сферы жизнедеятельности, начинают действие в Киевской области с 23 марта.

"С сегодняшнего дня – новые правила работы общественного транспорта и другие ограничения для граждан для недопущения распространения коронавируса", - сказал в понедельник на брифинге врио главы Киевской областной государственной администрации Василий Володин.

Он рассказал, что общественный транспорт области с понедельника перевозит исключительно сотрудников предприятий, которые обеспечивают критически важные сферы жизни - медицинских работников, спасателей, правоохранителей, специалистов сферы ЖКХ, людей, которые работают в магазинах и аптеках. "Маршруты перевозки могут быть изменены", - добавил руководитель обладминистрации.

Володин подчеркнул, что пользоваться общественным транспортом можно только при наличии спецпропуска, удостоверения и средств защиты.

"Ограничения не касаются личного транспорта",- сказал чиновник.

Володин сообщил, что также запрещено пользоваться детскими площадками, под запретом находится и работа рынков. В магазинах и аптеках, согласно ограничениям, может находиться не более одного человека на 10 квадратных метров.

"Киевская областная госадминистрация инициирует создание антикризисного центра помощи Киевской области", - сообщил врио главы обладминистрации.

"Желание помочь должно быть направлено на тех, кто нуждается в поддержке. По инициативе Киевской областной государственной администрации запускается антикризисный центр помощи Киевской области, а именно, медицинским учреждениям, спасателям, коммунальным службам и всем, кто поддерживает жизнедеятельность области", - пояснил он.

Володин пояснил, что площадка антикрисизного центра объединит и скоординирует усилия благотворительных фондов, предпринимателей и власти "ради помощи тем, что сейчас спасает жизни и здоровья нас и нашего общества".

По его словам, власть будет аккумулировать информацию о том, какие есть нужды у области в целом и в частности. "Люди, которые хотят адресно помочь, могут обращаться в антикризисный центр, представители штаба будут предоставлять необходимую информацию и контакты. Только вместе и в единстве мы справимся с этим вызовом", - добавил руководитель обладминистрации.

Более подробная информация о работе центра, по словам Володина, появится в течение суток.