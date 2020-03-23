DEOL Partners с Владимиром Кличко предложила разместить медиков в своих гостиницах

Инвестиционно-девелоперская компания DEOL Partners в партнерстве с Владимиром Кличко выступили с инициативой расселения врачей и медработников в своих гостиницах Globe Runner, 11 Mirrors Design Hotel и сети Senator Hotels and Apartments (все – Киев).

"Сейчас перед нами – не просто вызов, а историческая задача, которую можно преодолеть только совместными усилиями, работая для достижения единой цели и поддерживая друг друга… Владимир Кличко и компания DEOL Partners вносят свой вклад ради нашего будущего и помогают разместить врачей и медицинский персонал в центре Киева", - говорится в сообщении на официальной странице Klitschko в Facebook.

Как сообщалось, DEOL Partners 1 февраля 2020 года открыла гостиничный хаб Globe Runner по ул. Липинского, 4 в Киеве. Объект разместился в четырехэтажном здании, включает 17 приватных номеров и семейных апартаментов и 21 общий номер. Инфраструктура также включает специальные пространства, лобби-амфитеатр, общую кухню и открытую лаунж-зону трансформер на первом этаже. Стоимость проживания от EUR13 – за общий номер, от EUR55 – за гостиничный.

Инвестиционно-девелоперская компания DEOL Partners работает в Украине с 2005 года. Является девелопером и оператором первой в Украине сети апарт-отелей Senator Hotels and Apartments, хостела Globe Runner и первого в Украине дизайн-отеля 11 Mirrors.