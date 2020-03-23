Киев требует от РФ обследовать незаконно удерживаемого украинца Мустафаева в связи с симптомами, указывающими на Covid-19

Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с необеспечением российской стороной необходимого медицинского обследования и лечения незаконно удерживаемому на территории РФ гражданину Украины Серверу Мустафаеву и требует от РФ немедленно провести его медицинское обследование.

"Настаиваем на немедленном проведении медицинского обследования гражданина Украины С.Мустафаева в специализированном медицинском учреждении в соответствии с международными стандартами, в том числе с целью исключения возможности его заражения коронавирусной инфекцией Covid-19, и обеспечении квалифицированной врачебной помощью в условиях места несвободы", - говорится в комментарии МИД Украины, опубликованном на сайте в понедельник.

По данным ведомства, в течении последних дней у Мустафаева держится высокая температура, наблюдается сухой кашель, сильная головная боль и слабость во всем теле. "Учитывая пандемию коронавирусной инфекции нового типа Covid-19, это тревожные симптомы, которые игнорируются российской стороной", - отмечают в МИД.

В комментарии подчеркивается, что РФ сознательно пренебрегает тяжелым состоянием здоровья незаконно удерживаемого гражданина Украины и пытается его скрыть.

Также МИД Украины высказало обеспокоенность тем, что влияние пандемии Covid-19 на медицинскую безопасность в тюрьмах РФ и на оккупированных территориях может иметь системный характер, что поставит под серьезную угрозу здоровье и жизни незаконно удерживаемых граждан Украины.

"Вызов в виде пандемии нового вируса, который не учитывает границы и национальную принадлежность - это хорошая возможность для РФ вспомнить об общечеловеческих ценностях и нормах международного права. Призываем международное сообщество усилить политическое, экономическое и санкционное давление на РФ с целью прекращения грубых нарушений Россией прав человека и освобождения всех незаконно удерживаемых граждан Украины", - сообщается в комментарии.

Сервер Мустафаев, крымскотатарский активист и общественный деятель, уже почти два года незаконно удерживается Россией по политическим мотивам по сфабрикованным обвинениям в террористической деятельности, подчеркивают в МИД.