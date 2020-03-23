Израильские власти сообщили о постепенном переходе к полному карантину

Полный карантин может быть введен из-за вспышки коронавируса в Израиле через одну-две недели, заявил министр общественной безопасности страны Гилад Эрдан.

"Мы будем постепенно переходить к введению полного карантина. Еще сотни тысяч человек будут вынуждены не выходить на работу", - цитируют в понедельник министра израильские СМИ.

По его словам, Израиль будет разделен на отдельные секторы и полиция вместе с военными будут "присматривать за людьми, находящимися вне своих домов".

Эрдан отметил, что полный карантин могут ввести "через неделю или две".

По данным Минздрава, на утро понедельника коронавирус подтвержден у 1238 израильтян, из которых 24 находятся в тяжелом состоянии. Один человек умер, 37 излечились.

По данным СМИ, израильская полиция разработала план, в соответствии с которым правоохранительные органы полностью изолируют населенные пункты и перекроют междугородние трассы.