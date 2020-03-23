Украинцев из Индии будет эвакуировать SkyUp 25 и 26 марта

Граждан Украины из Индии (Дели) эвакуирует специальным рейсом авиакомпания SkyUp 25 и 26 марта.

"Уважаемые соотечественники! Спасибо за вашу активность при заполнении формы-запроса, о которой мы писали в предыдущем сообщении. По его итогам, авиаперевозчик SkyUp начал продажу билетов на чартерные спецрейсы из Дели в Киев на 25 и 26 марта", - говорится в сообщении на странице посольства Украины в Индии в Facebook, обнародованном в понедельник.

По вопросам покупки билетов посольство просит обращаться непосредственно к авиаперевозчику.

Согласно информации в системе бронирования SkyUp, стоимость одного билета из Дели в Киев стартует от 11,7 тыс. грн.