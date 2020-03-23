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13:14 23.03.2020

Доставка продуктов и лекарств в Киеве будет осуществляться в обычном режиме – Кличко

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Доставка продуктов и лекарств в Киеве будет осуществляться в обычном режиме – Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко заявляет, что доставка продуктов питания и лекарств в магазины, аптеки и социальные учреждения столицы будет осуществляться в обычном режиме.

"Доставка продуктов питания, лекарств и других необходимых товаров в магазины, аптеки, больницы и в другие учреждения социальной сферы будет осуществляться в обычном режиме", - сказал он во время онлайн брифинга в понедельник.

Мэр подчеркнул, что собственники магазинов и аптек должны в полной мере обеспечить соблюдение всех ограничительных мер.

"В аптеках и магазинах мы вводим дополнительные правила ограничения по количеству посетителей. В помещениях должен находиться один человек на 10 квадратных метров. Собственники магазинов и аптек должны соблюдать эти ограничения и обеспечить выполнение всех ранее введенных ограничений", - отметил Кличко.

Также он напомнил, что социальные работники обеспечивают одиноких киевлян продуктами питания и лекарствами.

Теги: #киев #продукты #кличко #лекарства #доставка
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