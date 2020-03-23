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13:13 23.03.2020

Суд по делу МН17 предоставил защите Пулатова время подготовиться к слушанию 8 июня, а представителям родных погибших

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Суд по делу МН17 предоставил защите Пулатова время подготовиться к слушанию 8 июня, а представителям родных погибших

Суд по делу о сбитом МН17 разрешил защите одного из четырех обвиняемых – Олега Пулатова, изучить материалы дела с тем, чтобы подготовить свою позицию к заседанию, назначенному на 8 июня, а представителям родных погибших – ограниченный доступ к официальным материалам дела.

Соответствующее решение было оглашено в понедельник в судебном комплексе Схипхола, в котором проходит судебный процесс.

Заседание прошло только с участием заинтересованных сторон – председательствующего судьи Хэндрика Стэйнхауса (Hendrik Steenhuis) и двух запасных судей, одного прокурора и одного представителя родных и близких погибших. Ни прессы, ни других наблюдателей за процессом не было по причине введенных из-за эпидемии коронавируса ограничительных мер.

Также отсутствует защита Пулатова. Как сообщил председательствующий судья, они будут следить за судебным процессом через лайф-стрим, который шел на веб-сайте суда.

Как известно, в трагедии МН17, в которой погибло 298 человек, обвиняются четверо: три гражданина России и один украинец – Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Леонид Харченко.

В начале заседания судья напомнил, что дела против четырех обвиняемых рассматриваются одновременно, но не совместно, что значит, что «каждое отдельное дело во время слушаний будет предметом для отдельного доклада», однако «эти доклады наполнены одинаковым содержанием».

Стэйнхаус также напомнил о содержании заявленных ранее запросов со стороны защиты Пулатова, отметил, что адвокаты попросили больше времени, чтобы изучить все 36 тысяч страниц дела и другие доказательства с тем, чтобы на следующем заседании, которое запланировано на 8 июня, быть способными представить свою позицию. «Обвинение и защита должны иметь равные возможности, чтобы предоставить свое мнение о расследовании. По причине ограниченного времени защита не имела возможности подготовиться и не способна реагировать соответствующим образом на запросы обвинения. Вопрос о проведении дополнительного расследования также может обсуждаться на заседании 8 июня», - сказал он.

Другим решением суд удовлетворил ходатайство представителей родных погибших, дав им ограниченное право доступа к официальным документам дела, которые легли в основу обвинения. Вместе с тем, они не будут иметь право делать копии, показывать их своим клиента или кому-либо еще. «Предоставление права к документам на этой стадии может привести к предварительному обнародованию деталей следствия, что может повлиять на показания потенциальных будущих свидетелей, которые могут быть под их влиянием. Такой риск не в интересах какой-либо из сторон этого дела», - пояснил Стейнхаус такое решение.

Он подчеркнул, что представители родных будут иметь доступ к этим документам, что «позволит им понять, или они хотят получить доступ к другим документам, и если это так, то к каким именно». «Эти документы будут доступны только для представителей, что позволит избежать риска предварительного обнародования деталей следствия», - мотивировал свое решение судья.

Как известно, судебный процесс по делу МН17 начался в Нидерландах 9 марта.

Теги: #мн17 #суд
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