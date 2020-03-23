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13:09 23.03.2020

В Киеве в воскресенье зафиксировано 14 новых случаев заболевания Covid-19, всего заболевших 24 – Кличко

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В Киеве в воскресенье зафиксировано 14 новых случаев заболевания Covid-19, всего заболевших 24 – Кличко

В Киеве в воскресенье зафиксировано 14 новых случаев заболевания острой респираторной болезни Covid-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Количество заболевших коронавирусом в столице, к сожалению, увеличивается. За прошлые сутки Киев получил еще 14 лабораторно подтвержденных случаев заболевания. Таким образом, в столице уже 24 заболевших Covid-19", - сообщил Кличко в ходе брифинга в понедельник.

По словам мэра, из 14 новых заболевших восемь – женщины от 25 до 49 лет и шестеро мужчин от 23 до 56 лет. В 22 случаях из 24 заболевшие вернулись из Франции, Испании и Германии.

При этом 13 из 24 больных на данный момент находятся в больницах, 11 получают лечение дома под контролем, рассказал городской голова.

По данным Кличко, протестировано быстрыми тестами 594 киевлянина, 22 образца направлены в лабораторный центр для подтверждения или опровержения диагноза.

На вопрос, почему данные о количестве заболевших разнятся с обнародованными Министерством здравоохранения, он ответил: "Мы получаем информацию от государственного учреждения "Киевский городской лабораторный центр МОЗ Украины". "Все цифры мы обнародуем и на сегодня мы имеем подтвержденных 24 случая. Возможно, МОЗ, где дают цифры по всем регионам, где-то не совсем корректно подсчитали. Мы понимаем, что на сегодня действительно всем сложно… возможно, была ошибка", - сказал Кличко.

Как сообщил Центр общественного здоровья Украины (ЦОС), в Украине по состоянию на 22:30 22 марта лабораторно подтверждены 73 случая коронавирусной болезни Covid-19, в том числе 29 в Киеве, из них 20 были выявлены в течение минувших суток (22 марта).

Теги: #киев #коронавирус #кличко
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