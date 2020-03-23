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13:02 23.03.2020

Киев усилил дезинфекцию дорог и общественного транспорта – Кличко

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Киев усилил дезинфекцию дорог и общественного транспорта – Кличко

Коммунальные службы Киева усилили дезинфекцию в городе, отмечает мэр Киева Виталий Кличко.

"Коммунальные предприятия Киева усилили обработку улиц, дорог, мостов, общественного транспорта моющими (дезинфицирующими) средствами", - сказал Кличко на онлайн брифинге в понедельник.

Он подчеркнул, что обработка также проводится на остановках общественного транспорта, наземных и подземных переходах

По его словам, 98 автомобилей коммунального предприятия "Киевавтодор" задействованы в этом процессе. "При необходимости мы можем увеличить количество техники", - добавил мэр столицы.

Теги: #киев #коронавирус #дезинфекция #кличко
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