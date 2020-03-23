Украинцев из Канады эвакуируют спецбортом МАУ в четверг – посол

Граждан Украины эвакуируют из Канады специальным рейсом авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) в четверг сообщил посол Украины в Канаде Андрей Шевченко.

"Дорогие украинцы в Канаде! Нам удалось - совместно с посольством Канады в Украине и МАУ - организовать спецрейс Киев-Торонто-Киев, который должен вернуть граждан Украины и Канады домой. Есть пассажиры, которые будут добираться из Ванкувера, - это может быть географически самая масштабная операция из всех, которые сейчас осуществляет МИД. Прошу держать кулаки", - написал он в Facebook в понедельник.

В частности, Шевченко отметил, что борт Toronto Pearson - Борисполь вылетит в четверг, 26 марта, в 17:00, прибудет в Киев в пятницу в 9:30. Билеты на рейс еще можно приобрести на сайте авиакомпании МАУ.

Кроме того, посол подчеркнул, что этим рейсом до Киева смогут воспользоваться только украинцы.

"Рейс предназначен для граждан Украины. От 16 марта прекращен въезд в Украину иностранцев и лиц без гражданства (есть несколько исключений - владельцы удостоверений о проживании в Украине, дипломаты, члены их семей). Если есть сомнения относительно вашего статуса, пишите или звоните - уточним", - сообщил Шевченко.

Дипломат добавил, что бесплатный рейс из Канады в Украину пока не планируется, однако подчеркнул, что рассчитывает на "справедливую цену билета" до Киева.

По его словам, регистрация на рейс будет проходить по стандартной процедуре на стойке МАУ в аэропорту Pearson. В это время в аэропорту будут находиться сам посол Украины, его коллеги из посольства и из Генконсульства Украины в Торонто.

Кроме того, Шевченко призвал пассажиров позаботиться об индивидуальной защите в аэропортах и в самолете: маске, перчатках, антисептике, и подчеркнул, что людей с очевидными симптомами инфицирования коронавирусом на борт не пустят.

После прилета у пассажиров также померяют температуру и проверят на другие симптомы коронавируса, попросят оставить адрес, по которому их можно будет разыскать в последующие 14 дней.

"Украина полагается на то, что вы проведете две следующие недели в самоизоляции, - просьба отнестись к этому серьезно. Ваш рейс будут встречать врачи - на случай, если у кого из пассажиров обнаружат признаки болезни", - пояснил посол.

Он также напомнил контакты дипломатических представительств Украины в Канаде и призвал обращаться по ним в случае возникновения вопросов: Посольство (Оттава) - consul_ca@mfa.gov.ua; +1 (613) 617-2335. Генконсульство в Торонто: gc_cat@mfa.gov.ua; +1 (416) 848-9320, Генконсульство в Эдмонтоне: gc_cae@mfa.gov.ua; +1 (587) 930-2290.