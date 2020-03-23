При Офисе генпрокурора создадут координационный штаб для предупреждения распространения коронавируса в органах прокуратуры
При Офисе генпрокурора создадут координационный штаб для предупреждения распространения коронавируса в органах прокуратуры
Киев. 23 марта. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - При Офисе генерального прокурора начнет работу координационный штаб по контролю мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
Соответствующее решение было принято по итогам совещания с участием генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой, сообщает пресс-служба Офиса.
"Задача штаба - обеспечение координации профилактических и противоэпидемических мероприятий в органах прокуратуры", - отмечается в сообщении.
Также штаб возьмет на себя оптимизацию работы Офиса генпрокурора, региональных и местных прокуратур на период карантина.