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12:53 23.03.2020

При Офисе генпрокурора создадут координационный штаб для предупреждения распространения коронавируса в органах прокуратуры

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При Офисе генпрокурора создадут координационный штаб для предупреждения распространения коронавируса в органах прокуратуры

При Офисе генпрокурора создадут координационный штаб для предупреждения распространения коронавируса в органах прокуратуры

Киев. 23 марта. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - При Офисе генерального прокурора начнет работу координационный штаб по контролю мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

Соответствующее решение было принято по итогам совещания с участием генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой, сообщает пресс-служба Офиса.

"Задача штаба - обеспечение координации профилактических и противоэпидемических мероприятий в органах прокуратуры", - отмечается в сообщении.

Также штаб возьмет на себя оптимизацию работы Офиса генпрокурора, региональных и местных прокуратур на период карантина.

Теги: #covid_19 #генпрокуратура #штаб
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