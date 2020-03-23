Кличко призвал правительство отменить НДС на жилкомуслуги для населения

Мэр Киева Виталий Кличко призвал правительство отменить НДС на жилищно-коммунальные услуги для населения.

"Я призываю правительство отменить НДС на жилищно-коммунальные услуги для населения, что позволит существенно уменьшить коммунальные услуги",- сказал он в ходе пресс-брифинга в Киеве в понедельник.

Кличко подчеркнул, что в настоящее время в столице зафиксировано 24 больных коронавирусом. "Эти данные мы получаем из Киевского лабораторного центра. Из 24 случаев 22 о завезенные. 13 больных в больнице, остальные на самоизоляции. Всего протестировано 594 киевлянина",- сказал он.

По его словам, в Киеве создали оперативную рабочую группу по реагированию на коронавирус.

Помимо этого, мэр подчеркнул, что столица получила 70 тыс. медицинских масок. "Ожидаем первую партию из 100 тыс. заказанных на украинских предприятиях. В первую очередь передаем средства индивидуальной защиты (СИЗ) медикам в больницах",- сказал он.

"Все тесты, которые получает Киев, мы передаем в больницы и семейным врачам",- добавил мэр.

При этом Кличко подчеркнул: все детские площадки закрыты для посещения, все, кто не придерживается карантина, будет оштрафован.

"Общественный транспорт от сегодня перевозит на роботу исключительно тех, кто работает в больницах, правоохранительных органах, продовольственных магазинах, аптеках, спасатилми и т.д. Все предприятия, обеспечивающие жизнедеятельность города, работают. Ограничений на частный транспорт нет",- добавил он.