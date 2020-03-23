Первый заболевший Covid-19 в Черкасской области госпитализирован в Умани – мэр облцентра

Первый случай заболевания острой респираторной болезнью Covid-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, в Черкасской области обнаружен в г.Умань, сообщает мэр г.Черкассы Анатолий Бондаренко.

"По первому лабораторно подтвержденному случаю заболевания Covid-19, то его обнаружили у пациента Уманской инфекционной больницы. Поэтому прошу пользователей социальных сетей не распространять ложную информацию и не сеять панику", - написал Бондаренко на своей странице в соцсети Facebook в понедельник.

При этом, по его словам, в инфекционной больнице Черкасс по состоянию на утро понедельника находится 11 пациентов. В больнице проходят лечение двое больных ОРВИ, их них один ребенок, 11 больных гриппом, из них четверо детей, и 12 пациентов с пневмонией, из них трое детей.

Как сообщалось, в воскресенье в Украине были лабораторно подтверждены 26 новых случаев коронавирусной болезни, из них один – в Черкасской области, где ранее не был зафиксирован ни один случай. Общее количество зарегистрированных случаев заболевания в Украине в воскресенье достигло 73, из них три летальных, один пациент уже выздоровел.