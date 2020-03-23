В Ивано-Франковской области подтверждены три случая заражения среди контактировавших с умершей 17 марта женщиной

За сутки 22 марта в Ивано-Франковской области выявили три новых случая заражения коронавирусом, сообщил городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.

"Вчера вечером мы узнали о трех новых подтвержденных случаях коронавируса. Эти три человека были из Ивано-Франковска. К сожалению, это контактные лица той женщины, которая умерла (17 марта - ИФ)", - сообщил он во время прямого эфира на своей странице в Facebook.

Марцинкив отметил, что один из заболевших является мужем умершей женщины. Первичное экспресс-тестирование не выявило у него коронавируса, однако позже лабораторное исследование подтвердило заражение.

"Предыдущий экспресс-тест у мужчины, который в нормальном состоянии, достаточно хорошо себя чувствует, не показал подтверждения коронавируса. Только лабораторные исследования дали подтверждения, что он носитель", - подчеркнул Марцинкив.

Он также отметил, что в настоящее время в Ивано-Франковской области нет больных в тяжелом состоянии.

Как сообщалось, в воскресенье в Украине были лабораторно подтверждены 26 новых случаев коронавирусной болезни, из них один – в Черкасской области, где ранее не был зафиксирован ни один случай. Общее количество зарегистрированных случаев заболевания в Украине в воскресенье достигло 73, из них три летальных, один пациент уже выздоровел.