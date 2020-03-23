События

11:43 23.03.2020

В Саудовской Аравии вводится комендантский час

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В Саудовской Аравии вводится комендантский час

Власти Саудовской Аравии ввели комендантский час на территории королевства с 19:00 вечера до 6:00 утра в течение 21 дня в целях борьбы с распространением коронавируса, сообщают местные СМИ.

В это время запрещены любые передвижения по территории страны.

Король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд поручил министерству внутренних дел контроль за соблюдением этого королевского указа.

Ранее в стране были введены ограничения на отправление религиозных мусульманских обрядов. В Саудовской Аравии расположены мусульманские святыни, королевство является крупнейшим производителем нефти в мире.

Теги: #коронавирус #саударавия
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