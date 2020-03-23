"Укроборонпром" готов передать конструкторскую документацию по изготовлению ИВЛ частным производителям

Государственный концерн "Укроборонпром" восстановил частично уничтоженную конструкторскую документацию аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) БРИЗ-Т и готов передать копии частным производителям, которые смогут быстро наладить их выпуск, сообщается на сайте "Укроборонпрома".

"Мы решили отдать всю конструкторскую документацию частным компаниям, которые имеют станки, могут быстро подстроить свои мощности под изготовление необходимых деталей и корпуса, получить сертификацию и провести испытания. Если таковые имеются и могут изготовить свои версии БРИЗ-Т в сжатые сроки и по вменяемой стоимости, "Укроборонпром" предоставит чертежи и сопроводительную документацию", - прокомментировал ситуацию генеральный директор госконцерна Абромавичюс.

Как отмечают в концерне, в течение последней недели инженеры "Укроборонпрома", а также конструкторы и технологи пяти других заводов концерна тщательно изучали конструкторскую документацию аппарата ИВЛ, последнюю модификацию которого завод выпускал десятки лет назад, и провели консультации о возможности восстановления производства на "Буревестнике".

В итоге принято решение открыть документацию для частных производителей медицинских приборов, которые заинтересованы в изготовлении ИВЛ этого типа.

В концерне также провели ревизию производственных мощностей завода "Буревестник", который остановил производство продукции 12 лет назад из-за финансового положения: задолженность - более 100 млн грн.

"На данный момент завод не ведет производственную деятельность и находится в состоянии банкротства. За последние пять лет на нем прекращено электро- и водоснабжение, отсутствует отопление. Производственные цеха и оборудование - в нерабочем состоянии, требуют значительных капинвестиций и модернизации. Также истек срок действия сертификатов на продукцию и производство", - отмечают в "Укроборонпроме".

При таких условиях возобновление полного цикла производства аппаратов ИВЛ является долговременным процессом, а обновление производственного оборудования, привлечение и подготовка нового штата потребуют значительных и долгосрочных инвестиций, считают в госконцерне.

В нем также подчеркивают, что предприятия "Укроборонпрома" во время карантина в Украине в связи с угрозой распространения коронавируса начали производство средств индивидуальной защиты и другой продукции, которая может помочь государству и гражданам в борьбе с эпидемиологическими вызовами. Предприятие "Новатор" (Хмельницкий) шьет марлевые повязки для работников "Укроборонпрома", готовится выпускать первые отечественные респираторы, а также производит аппараты ультрафиолетового облучения УФИД СД, способные безопасно для человека обеззараживать воздух и поверхности в больших помещениях и в местах скопления людей. В свою очередь Николаевский завод "Заря-Машпроект" возобновил линию по производству медицинского кислорода и уже направил в городские больницы Николаева первую партию баллонов.