События

11:08 23.03.2020

"Укроборонпром" готов передать конструкторскую документацию по изготовлению ИВЛ частным производителям

2 мин читать
"Укроборонпром" готов передать конструкторскую документацию по изготовлению ИВЛ частным производителям

Государственный концерн "Укроборонпром" восстановил частично уничтоженную конструкторскую документацию аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) БРИЗ-Т и готов передать копии частным производителям, которые смогут быстро наладить их выпуск, сообщается на сайте "Укроборонпрома".

"Мы решили отдать всю конструкторскую документацию частным компаниям, которые имеют станки, могут быстро подстроить свои мощности под изготовление необходимых деталей и корпуса, получить сертификацию и провести испытания. Если таковые имеются и могут изготовить свои версии БРИЗ-Т в сжатые сроки и по вменяемой стоимости, "Укроборонпром" предоставит чертежи и сопроводительную документацию", - прокомментировал ситуацию генеральный директор госконцерна Абромавичюс.

Как отмечают в концерне, в течение последней недели инженеры "Укроборонпрома", а также конструкторы и технологи пяти других заводов концерна тщательно изучали конструкторскую документацию аппарата ИВЛ, последнюю модификацию которого завод выпускал десятки лет назад, и провели консультации о возможности восстановления производства на "Буревестнике".

В итоге принято решение открыть документацию для частных производителей медицинских приборов, которые заинтересованы в изготовлении ИВЛ этого типа.

В концерне также провели ревизию производственных мощностей завода "Буревестник", который остановил производство продукции 12 лет назад из-за финансового положения: задолженность - более 100 млн грн.

"На данный момент завод не ведет производственную деятельность и находится в состоянии банкротства. За последние пять лет на нем прекращено электро- и водоснабжение, отсутствует отопление. Производственные цеха и оборудование - в нерабочем состоянии, требуют значительных капинвестиций и модернизации. Также истек срок действия сертификатов на продукцию и производство", - отмечают в "Укроборонпроме".

При таких условиях возобновление полного цикла производства аппаратов ИВЛ является долговременным процессом, а обновление производственного оборудования, привлечение и подготовка нового штата потребуют значительных и долгосрочных инвестиций, считают в госконцерне.

В нем также подчеркивают, что предприятия "Укроборонпрома" во время карантина в Украине в связи с угрозой распространения коронавируса начали производство средств индивидуальной защиты и другой продукции, которая может помочь государству и гражданам в борьбе с эпидемиологическими вызовами. Предприятие "Новатор" (Хмельницкий) шьет марлевые повязки для работников "Укроборонпрома", готовится выпускать первые отечественные респираторы, а также производит аппараты ультрафиолетового облучения УФИД СД, способные безопасно для человека обеззараживать воздух и поверхности в больших помещениях и в местах скопления людей. В свою очередь Николаевский завод "Заря-Машпроект" возобновил линию по производству медицинского кислорода и уже направил в городские больницы Николаева первую партию баллонов.

Теги: #коронавирус #укроборонпром #производители #ивл
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:55 23.03.2020
Первый заболевший Covid-19 в Черкасской области госпитализирован в Умани – мэр облцентра

Первый заболевший Covid-19 в Черкасской области госпитализирован в Умани – мэр облцентра

11:54 23.03.2020
В Ивано-Франковской области подтверждены три случая заражения среди контактировавших с умершей 17 марта женщиной

В Ивано-Франковской области подтверждены три случая заражения среди контактировавших с умершей 17 марта женщиной

11:43 23.03.2020
В Саудовской Аравии вводится комендантский час

В Саудовской Аравии вводится комендантский час

11:33 23.03.2020
Минздрав совместно с Viber запускает услугу информирования о ситуации с коронавирусом

Минздрав совместно с Viber запускает услугу информирования о ситуации с коронавирусом

11:32 23.03.2020
Коронавирус "съедает" емкость рынка газа ЕС на 4 млрд куб. м в месяц - расчеты консультантов Rystad Energy

Коронавирус "съедает" емкость рынка газа ЕС на 4 млрд куб. м в месяц - расчеты консультантов Rystad Energy

11:20 23.03.2020
Министр здравоохранения инициирует почасовую оплату работы медиков, которые борются с коронавирусом

Министр здравоохранения инициирует почасовую оплату работы медиков, которые борются с коронавирусом

11:18 23.03.2020
Правительство разрабатывает перечень запрещенных во время карантина видов деятельности

Правительство разрабатывает перечень запрещенных во время карантина видов деятельности

11:17 23.03.2020
Экспресс-тесты на коронавирус будут проводить только врачи определенных учреждений здравоохранения

Экспресс-тесты на коронавирус будут проводить только врачи определенных учреждений здравоохранения

11:15 23.03.2020
Чемпионаты Европы по бадминтону и художественной гимнастике в Киеве перенесены из-за коронавируса

Чемпионаты Европы по бадминтону и художественной гимнастике в Киеве перенесены из-за коронавируса

11:14 23.03.2020
Мининфраструктуры просит украинцев воспользоваться предложениями авиакомпаний и вернуться домой

Мининфраструктуры просит украинцев воспользоваться предложениями авиакомпаний и вернуться домой

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Первый заболевший Covid-19 в Черкасской области госпитализирован в Умани – мэр облцентра

В Ивано-Франковской области подтверждены три случая заражения среди контактировавших с умершей 17 марта женщиной

Почти 40 тыс медицинских халатов пытались вывезти из Украины - СБУ

Мининфраструктуры просит украинцев воспользоваться предложениями авиакомпаний и вернуться домой

В воскресенье в Украину въехало более 15 тыс человек, у одного экспресс-тест подтвердил Covid-19 – Госпогранслужба

ПОСЛЕДНЕЕ

Небольшой пожар в ТРЦ River Mall в понедельник оперативно ликвидировали – ГСЧС Киева

Почти 40 тыс медицинских халатов пытались вывезти из Украины - СБУ

В воскресенье в Украину въехало более 15 тыс человек, у одного экспресс-тест подтвердил Covid-19 – Госпогранслужба

Фонд Джека Ма организовал издание и перевод на русский язык онлайн-справочника по противодействию и лечению коронавируса – Геращенко

Одноразовую выплату в 1 тыс грн получат 10,4 млн пенсионеров и получателей соцпомощи с апреля – министр соцполитики

Отдельные категории пассажиров со спецбилетами будут оплачивать проезд как обычно - КГГА

Минсоцполитики Украины назвало категории людей, которые также могут получить дополнительную тысячу гривень в апреле

Киев выделил 260 млн грн на противодействие по распространению коронавируса – Кличко

На Харьковщине блокирована схема поставки в РФ приборов к военной авиатехнике - СБУ

На Евровидении-2021 участники должны представить новые песни - ЕВС

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА