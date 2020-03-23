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11:02 23.03.2020

В воскресенье в Украину въехало более 15 тыс человек, у одного экспресс-тест подтвердил Covid-19 – Госпогранслужба

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В воскресенье в Украину въехало более 15 тыс человек, у одного экспресс-тест подтвердил Covid-19 – Госпогранслужба

Украинские пограничники оформили за прошедшие сутки более 22 тысяч человек, из них на въезд - более 15 тысяч, в том числе 13 тысяч - это украинцы, вернувшиеся из-за границы.

Как сообщает отдел коммуникаций со СМИ Администрации Государственной пограничной службы, у одного из прибывших пассажиров диагностировали острое респираторное заболевание Covid-19, вызванное коронавирусом SARS-CoV-2.

"В течение суток пограничники и работники санитарно-карантинных подразделений провели опрос о состоянии здоровья и измерения температуры в более чем 15 000 человек. В пункте пропуска "Борисполь" при оформлении на прилет пассажиров одного из авиарейсов, гражданин Украины пожаловался на плохое самочувствие… Мужчине провели экспресс-тест, который показал положительный результат и подтвердил заболевание коронавирусом. Больного сразу доставили в инфекционное отделение больницы", - говорится в сообщении.

Кроме того, в зоне ООС приняты отдельные решения относительно пересечения линии разграничения в обоих направлениях почти 100 гражданами, а админграницу с временно оккупированным Крымом в воскресенье пересекли 215 человек.

По данным ведомства, в понедельник, пограничники ожидают два эвакуационных поезда - из Польши и Латвии. Оформление поезда "Перемышль-Киев" будут осуществлять во Львовской области пограничники Мостиского отряда, а поезд "Рига-Киев" будут оформлять в украинской столице военнослужащие отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев".

Теги: #госпогранслужба #коронавирус
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