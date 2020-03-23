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11:01 23.03.2020

Фонд Джека Ма организовал издание и перевод на русский язык онлайн-справочника по противодействию и лечению коронавируса – Геращенко

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Фонд Джека Ма организовал издание и перевод на русский язык онлайн-справочника по противодействию и лечению коронавируса – Геращенко

Фонд китайского миллиардера Джека Ма организовал издание и перевод на русский язык методических рекомендаций по борьбе с вирусом COVID-19 на основании опыта клиники университета китайского города Чжедзян, сообщил замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко и предоставил ссылку для просмотра и скачивания справочника.

"По ссылке, каждый может скачать 69 страничный справочник по противодействию и лечению коронавируса", - написал Геращенко на своей странице в соцсети Фейсбук в воскресенье.

При этом он предупредил, что этот документ не является официальным документом, одобренным Минздравом Украины.

"Но, считаю эту систематизированную и детальную информацию важной для всех, кому предстоит бороться с вирусом как в больницах так и в условиях самоизоляции", - подчеркнул замглавы МВД Украины.

Он также опубликовал ссылку, по которой можно скачать данный справочник:

https://drive.google.com/file/d/1uwJzPpM0WBtCdIxGSQFuKES71RZqFV0C/view?fbclid=IwAR3-rDTu_Vp4SB4OUjnPHYKfy4ABIYMSYFUXvqz1HXvpBw3sPP-AXYnvrhY

Теги: #коронавирус #геращенко #инструкции
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