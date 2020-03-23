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10:27 23.03.2020

Киев выделил 260 млн грн на противодействие по распространению коронавируса – Кличко

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Киев выделил 260 млн грн на противодействие по распространению коронавируса – Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что киевские власти выделили из резервного фонда городского бюджета 260 млн грн на противодействие по распространению коронавируса Covid 19, сообщила пресс-служба Киевской горгосадминистрации.

"Город закупает аппараты для искусственной вентиляции легких и сегодня их количество - это более 300 единиц. Также на борьбу с распространением коронавируса столица выделила 260 млн грн из резервного фонда городского бюджета", - заявил Кличко в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина".

Также, по его словам, городские власти закупили две экспресс-лаборатории, которые дают более достоверный результат и возможность осуществить диагностику с помощью забора слюны. Результат теста можно получить через 40 минут, его достоверность - 97-99%.

Кроме того, Кличко рассказал, что получил рекомендации от врачей из Уханя (Китай) для минимизации последствий распространения коронавируса Covid 19.

"Я получил советы из города Ухань. И мы сейчас используем те методы, которые были применены там. Я уверен, если мы воспользуемся рекомендациями сейчас, выиграв время, мы минимизируем последствия распространения болезни. Важно не пропустить распространения этой болезни", - отметил мэр.

Также Кличко призвал Кабинет министров учитывать интересы столицы и других городов при принятии важных решений и отметил, что несмотря ни на что в Киеве продолжают приобретать необходимое медицинское оборудование.

"Когда центральная власть принимает важные решения, надо с нами советоваться. Однако мы не ожидаем помощи от центральной власти, и сами закупаем медицинское оборудование, медицинские маски, тесты. Нам много приходится решать вопросов. И нам самим приходится искать выходы на поставщиков медицинского оборудования. В Киеве очень большая концентрация людей. И мы понимаем, что у нас будет распространения болезни. И эти вызовы решать нам", - заявил городской голова.

Теги: #киев #бюджет #кличко #коронавирус
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