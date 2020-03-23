На Харьковщине блокирована схема поставки в РФ приборов к военной авиатехнике - СБУ

Сотрудники Главного управления по борьбе с коррупцией и оргпреступностью Службы безопасности Украины совместно с УСБУ в Харьковской области под процессуальным руководством облпрокуратуры блокировали механизм поставки в Российскую Федерацию военной продукции для авиатехники отечественных оборонных предприятий .

"В рамках многоходовой операции оперативники спецслужбы установили, что к функционированию сделки причастны более 20 участников. Организаторы задействовали коммерческие структуры, в том числе фиктивные, в Украине, странах ЕС и РФ. Среди участников группировки были, в частности, представители криминальных кругов, занимающихся контрабандой", - написал на своей странице в Facebook начальник пресс-центра УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула.

Продукция военного назначения закупалась на предприятиях Укроборонпрома по реквизитам фиктивных украинских и российских коммерческих фирм. По информации спецслужбы, к проведению этих сделок привлекались должностные лица Минобороны Украины, отвечающие за военную приемку. Затем незаконно приобретенную военную продукцию контрабандой переправляли в РФ в обход пунктов таможенного контроля.

Организаторы сделки также задействовали инструмент фиктивной внешнеэкономической деятельности. Военную продукцию предприятий Укроборонпрома с оформлением всех необходимых разрешительных документов официально перемещали в страны ЕС, откуда по поддельным документам реэкспортировали в РФ.

В ходе спецоперации сотрудники СБУ задержали одного из активных участников преступной группы на территории Двуречанского района Харьковской области при попытке незаконного перемещения товаров военного назначения вне пунктов таможенного контроля. Во внедорожнике задержанного правоохранители обнаружили и изъяли 11 электромагнитных устройств, используемых для комплектования российской авиационной техники, а также 64 инфракрасных патрона, предназначенных для защиты российских самолетов от управляемых ракет.

Правоохранители провели более 30 обысков по местам работы и проживания фигурантов дела, местам хранения товаров военного назначения на территории Харьковской и Николаевской областей. В ходе следственных действий была изъята продукция военного назначения, документы оффшорных и фиктивных компаний, банковские платежные карточки, а также деньги, предположительно полученные преступным путем.

Сейчас двум участникам группы следователи УСБУ в Харьковской области сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 201 (контрабанда) Уголовного кодекса Украины. Готовятся сообщение о подозрении другим участникам группы по статьям 263 (незаконное обращение с оружием и боеприпасами), 333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю), 201 (контрабанда) УК Украины.