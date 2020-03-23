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10:10 23.03.2020

ЕС открыл доступ к стандартам для производства защитных средств от коронавируса

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ЕС открыл доступ к стандартам для производства защитных средств от коронавируса

Регулирующие органы Евросоюза открыли доступ к европейским стандартам на некоторые виды медицинских изделий и индивидуальных средств защиты всем предприятиям, которые готовы начать их производство.

Как пояснил на видеоконференции в субботу официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер, это поможет компаниям из стран ЕС и третьих стран, желающих производить соответствующие изделия, быстрее начать производство и легче размещать продукцию на внутреннем рынке ЕС, обеспечивая при этом высокую степень безопасности.

Европейский комитет по стандартизации (CEN) и Европейский комитет по электротехнической стандартизации (CENELEC) согласились на такую исключительную меру "по настоятельной просьбе Еврокомиссии" и контексте борьбы с распространением коронавируса COVID-19.

Обычно стандарты ЕС должны приобретаться и использоваться по правилам защиты интеллектуальной собственности, поскольку авторские права на них принадлежат организациям, которые их разработали.

Соглашение, достигнутое в пятницу, вступило в силу немедленно. Оно предусматривает бесплатное предоставление 11 стандартов, разработанных CEN, и, возможно, еще трех, разработанных совместно с ISO. Речь идет о фильтрующих масках, медицинских перчатках и защитной одежде.

Предоставление бесплатного доступа к европейским стандартам поможет компаниям ЕС и третьих стран, которые переконвертируют свои производственные линии, быстро начать производство важнейших средств борьбы с пандемией коронавируса, отмечается в коммюнике ЕК.

Комиссар ЕС по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон написал в субботу в своем Twitter, что "многие компании уже демонстрируют ответственность и солидарность, переводя свое производства на помощь борьбе с коронавирусом". В их числе Euratex, ZARA, H&M, Petit Bateau, Louis Vuitton, Pernod-Ricard, многочисленные малые и средние предприятия и стартапы во многих отраслях и по всему ЕС.

Теги: #ес #коронавирус #стандарты
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