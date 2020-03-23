В Волынской области СБУ выявила тонну контрафактной антисептической продукции

Сотрудники Службы безопасности Украины блокировали в Волынской области изготовление контрафактных дезинфицирующих средств в промышленных масштабах, сообщает пресс-центр СБУ.

"По версии следствия органов безопасности, дельцы наладили подпольное производство лекарственного дезинфицирующего средства известного бренда. Эксперты подтвердили, что нелегально изготовленный препарат не выполнял противовирусного действия. Его использование могло причинить вред жизни и здоровью населения и привести к непрогнозируемым тяжелым последствиям, в частности ускорению распространения вирусных инфекций", - говорится в сообщении.

Так, в рамках операции правоохранители задержали на выезде из Луцка грузовик, перевозивший фальсификат на сумму более 2 млн грн, в том числе почти тонну контрафактной антисептической продукции.

Во время проведения следственных действий по месту производства фальсификатов, обнаружено большое количество сырья для изготовления контрафактных лекарственных препаратов, а также гигиенических средств известных европейских брендов.

СБУ начала уголовное производство по ч.2 ст.204, ч.2 ст.199 и ч.2 ст.321-1 Уголовного кодекса Украины.