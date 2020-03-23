События

09:45 23.03.2020

Первые случаи смерти заболевших новым коронавирусом зафиксированы в Колумбии, Косово, Румынии, на Гуаме

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Власти Колумбии, Косово, Румынии, Кипра и Гуама (территория США) сообщили о первых случаях смерти людей, заразившихся коронавирусом COVID-19, передают европейские СМИ.

Кроме того, палестинцы сообщили о первых зафиксированных случаях заражения коронавирусом в секторе Газа.

В последние часы ряд стран объявил о дополнительных мерах по борьбе против заболевания. Так, в Австралии ограничили работу ресторанов и кафе (разрешено только приготовление еды на вынос), гостиниц, ночных клубов, концертных залов. Школы в Австралии продолжат работу.

В Малайзии поручили военным контролировать соблюдение ограничительных меры на городских улицах.

В Сингапуре запретили въезд всех иностранцев, кроме тех, кто работает в жизненно важных секторах экономики. В субботу приостановили допуск иностранных граждан на свою территорию и власти Кубы.

В Индии для сдерживания распространения инфекции решили ввести комендантский час, отмечает The Guardian.

Теги: #коронавирус #covid_19
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