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08:47 23.03.2020

Еврокомиссия утвердила госпомощь бизнесу Италии и Португалии в связи с коронавирусом

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Еврокомиссия утвердила госпомощь бизнесу Италии и Португалии в связи с коронавирусом

Европейская комиссия (ЕК) утвердила схемы государственной помощи бизнесу Италии и Португалии в связи пандемией коронавируса, сообщается в двух коммюнике ЕК, распространенных в воскресенье.

Они были утверждены в рамках Временной структуры государственной помощи ЕС, принятой 19 марта и позволяют при необходимости смягчать жесткие принципы свободной конкуренции, которые ограничивают государственную помощь частному бизнесу.

Италия направила просьбу в Комиссию о программе господдержки в размере 50 млн евро для производства и поставки медицинских изделий и средств индивидуальной защиты. Это медицинские респираторы, маски, защитные очки, халаты и защитные костюмы. Схема направлена на увеличение выхода на рынок таких изделий, которых оказалось недостаточно в пик спроса, вызванного вспышкой коронавируса.

По этой схеме финансовая поддержка будет предоставляться компаниям всех размеров, которые создали новые мощности для производства медицинских изделий и средств индивидуальной защиты; расширяют их производство на существующих линиях или переводят другие производственные линии на эту продукцию.

Четыре португальские схемы гарантий для малых и средних предприятий, пострадавших от вспышки коронавируса, имеют общий бюджет 3 млрд евро. Они утверждены в рамках той же Временной структуры государственной помощи.

Бенифициарами будут предприятия Португалии, занятые в туриндустрии и связанных с ней сферах, ресторанном бизнесе, добывающей и обрабатывающей промышленности.

Португальские схемы господдержки направлены на ограничение рисков, связанных с выдачей операционных кредитов компаниям, которые серьезно пострадали от экономического воздействия коронавируса. Цель поддержки - обеспечить, чтобы эти компании обладали достаточной ликвидностью для сохранения рабочих мест и продолжения работы в сложной ситуации, вызванной эпидемией.

Теги: #италия #ес #госпомощь #португалия
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