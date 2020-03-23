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08:33 23.03.2020

Сильные порывы ветра ожидаются в большинстве областей Украины в понедельник, на Закарпатье сохраняется снеголавинная опасность

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Сильные порывы ветра ожидаются в большинстве областей Украины в понедельник, на Закарпатье сохраняется снеголавинная опасность

В понедельник, 23 марта, в большей части территории Украины ожидается ухудшение погодных условий, сильные порывы ветра, в высокогорье Закарпатской области сохраняется значительная снеголавинная опасность, сообщает Госслужба Украины по ЧС со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

"23 марта в Украине, кроме юга, на дорогах местами гололед, днем на юге и юго-востоке порывы ветра 15-20 м/с (1 уровень опасности - желтый)", – сказано в сообщении на сайте ГСЧС.

Также спасатели предупреждают, что в связи со снегопадами и метелями, в высокогорье Закарпатской области сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень).

Теги: #погода #ветер
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Интерфакс-Украина
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