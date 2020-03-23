В Затоке горела гостиница, пострадавших нет

Пожар в здании гостиничного типа для летнего отдыха в Затоке (Одесская обл.) произошел в воскресенье вечером, возгорание ликвидировано, пострадавших нет, сообщается на сайте ГСЧС Украины.

"В пгт Затока Белгород-Днестровского района в четырехэтажном здании гостиничного типа для летнего отдыха возник пожар… Огнем уничтожена крыша на площади 1 тыс. кв. м, вещи и имущество", – сообщается в утренней сводке, опубликованной в понедельник на сайте ведомства.

Пожар начался в 18.42, подразделениями ГСЧС был ликвидирован в 21.28.

"Жертв и пострадавших нет", – отметили в ГСЧС.

К ликвидации пожара привлекались 7 единиц пожарно-спасательной техники и 30 человек личного состава.