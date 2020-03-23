За минувшие сутки боевики трижды открывали огонь по украинским позициям на Донбассе, без потерь

За прошедшие сутки боевики три раза открывали огонь по украинским позициям на Донбассе, потерь среди военнослужащих Вооруженных сил Украины нет, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"Вчера, 22 марта, потерь среди военнослужащих Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов не было", – сказано в утренней сводке, опубликованной в понедельник на странице штаба в Фейсбук.

По информации украинских военнослужащих, боевики открывали огонь из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82-мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Все обстрелы были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток": неподалеку Водяного - из 82-мм минометов - 5 мин; вблизи Павлополя - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; в районе Березового - из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов.

В штабе подчеркнули, что подразделения ООС "применили дежурные огневые средства и дали вооруженным формированием Российской Федерации адекватный ответ".

С начала текущих суток боевики огневой активности не проявляли, потерь среди украинских военнослужащих нет.