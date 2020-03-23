События

06:09 23.03.2020

КГГА: Отдельные категории пассажиров со спецбилетами будут оплачивать проезд как обычно

1 мин читать
КГГА: Отдельные категории пассажиров со спецбилетами будут оплачивать проезд как обычно

Отдельные категории пассажиров со специальными билетами будут оплачивать проезд по стандартной схеме, сообщил первый заместитель председателя Киевской горгосадминистрации Николай Поворозник.

"Во избежание каких-либо манипуляций, сообщаю, что проезд в общественном транспорте, который будет перевозить только отдельные категории пассажиров, будет осуществляться не бесплатно. То есть, пассажиры со спецпропускам, пользуясь общественным транспортом по определенным маршрутам, смогут приобрести билет, воспользоваться проездным, карточкой киевлянина или Kyiv Smart Card", - написал он на своей странице в Фейсбук.

Поворозник призвал киевлян, которые не работают в отраслях, обеспечивающих жизнедеятельность страны и города, и которые без спецбилетов, не «брать штурмом» автобусы, троллейбусы или трамваи.

"Оставайтесь дома! Если критическая необходимость выехать в город, воспользуйтесь частным транспортом, такси, или транспортом предприятий, на которых вы работаете. Общественный транспорт на период введенных ограничений, будет перевозить исключительно людей, которые работают, чтобы обеспечить жизнедеятельность города", - добавил Поворозник.

Как сообщалось, с понедельника, 23 марта, общественный транспорт столицы будет перевозить исключительно сотрудников предприятий, обеспечивающих критически важные сферы жизни города и страны.

Кроме того, пассажирам будет необходим специальный билет, который они должны получить в учреждении, предприятии или организации, где работают.

Теги: #киев #спецбилеты #оплата #транспорт
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

22:47 22.03.2020
Военных и сотрудников Минобороны и Генштаба в Киеве обеспечат спецпропусками для проезда в транспорте

Военных и сотрудников Минобороны и Генштаба в Киеве обеспечат спецпропусками для проезда в транспорте

15:53 22.03.2020
Почти сотню единиц спецтехники задействовали в Киеве для обработки дорог противогололедными средствами

Почти сотню единиц спецтехники задействовали в Киеве для обработки дорог противогололедными средствами

20:06 21.03.2020
В Киеве зафиксировано 7 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19 - Кличко

В Киеве зафиксировано 7 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19 - Кличко

19:25 21.03.2020
В аптеках и продуктовых магазинах должно быть не более 1 человека на 10 квадратных метров - КГГА

В аптеках и продуктовых магазинах должно быть не более 1 человека на 10 квадратных метров - КГГА

19:10 21.03.2020
В Киеве запрещено пользоваться спортивными и детскими площадками - КГГА

В Киеве запрещено пользоваться спортивными и детскими площадками - КГГА

14:46 21.03.2020
Полиция усилит охрану правопорядка в условиях дополнительных ограничительных мер в столице

Полиция усилит охрану правопорядка в условиях дополнительных ограничительных мер в столице

14:24 21.03.2020
Кличко: с 23 марта общественный транспорт Киева будет перевозить только работников критической сферы жизни по спецпропускам

Кличко: с 23 марта общественный транспорт Киева будет перевозить только работников критической сферы жизни по спецпропускам

13:08 21.03.2020
Киев останавливает пассажирские перевозки с 22 марта

Киев останавливает пассажирские перевозки с 22 марта

06:37 21.03.2020
В Киеве правоохранители задержали мужчину за стрельбу в Соломенском районе

В Киеве правоохранители задержали мужчину за стрельбу в Соломенском районе

01:03 21.03.2020
Киев выделил 260 млн грн на противодействие по распространению коронавируса

Киев выделил 260 млн грн на противодействие по распространению коронавируса

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

За минувшие сутки боевики трижды открывали огонь по украинским позициям на Донбассе, без потерь

Число жертв коронавируса в мире превысило 14,5 тыс. человек, число инфицированных приближается к 330 тыс

Глава МВД предлагает увеличить дефицит госбюджета на 200 млрд грн и реструктуризировать внешние долги для борьбы с коронавирусом

В Украину из Китая прибыл самолет с партией тестов для выявления коронавируса

В Украине зафиксировано 73 случая коронавирусной болезни COVID-19

ПОСЛЕДНЕЕ

За минувшие сутки боевики трижды открывали огонь по украинским позициям на Донбассе, без потерь

В Литве выявлены 129 случаев коронавируса

МИД: Украина не признает так называемых президентских выборов на оккупированной территории Грузии – в Абхазии

Число жертв коронавируса в мире превысило 14,5 тыс. человек, число инфицированных приближается к 330 тыс

Глава МВД предлагает увеличить дефицит госбюджета на 200 млрд грн и реструктуризировать внешние долги для борьбы с коронавирусом

В Украину из Китая прибыл самолет с партией тестов для выявления коронавируса

Число заразившихся коронавирусом в США превышает 30 тыс

СБУ: Распространяемое видео о драке с кашляющим пассажиром в транспорте одного из украинских городов это фейк

В Украине зафиксировано 73 случая коронавирусной болезни COVID-19

Глава Минздрава выступает за введение в Украине чрезвычайного положения

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА