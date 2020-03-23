МИД: Украина не признает так называемых президентских выборов на оккупированной территории Грузии – в Абхазии

В Министерстве иностранных дел Украины заявили о непризнании так называемых президентских выборов на оккупированной территории Грузии – в Абхазии, которые прошли 22 марта.

"Украина не признает никаких так называемых выборов на оккупированных территориях Грузии, поскольку они проводятся под контролем страны-агрессора, противоречат международному праву и не имеют никаких правовых последствий. Эти действия также направлены на дальнейшее обострение ситуации безопасности в регионе Черного моря", – сказано в заявлении внешнеполитического ведомства в воскресенье.

В МИДе подчеркнули, что решительно осуждают проведение так называемых президентских выборов в Абхазии, Грузия.

В ведомстве отметили, что "организация незаконных "выборов" на оккупированных территориях является обычной практикой Российской Федерации в ее попытках легитимизировать последствия агрессии против суверенных государств. Четкая позиция международного сообщества в ответ на эти попытки свидетельствует о тщетности усилий государства-агрессора".

"Украина неизменно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии в рамках ее международно признанных границ и призывает Российскую Федерацию выполнить все положения Соглашения о прекращении огня от 12 августа 2008 года", – сказано в заявлении.