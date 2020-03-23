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02:53 23.03.2020

Число жертв коронавируса в мире превысило 14,5 тыс. человек, число инфицированных приближается к 330 тыс

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Число жертв коронавируса в мире превысило 14,5 тыс. человек, число инфицированных приближается к 330 тыс

По состоянию на 2:00 по киевскому времени понедельника, в мире насчитывалось 329 тыс. 924 человека, инфицированных коронавирусом COVID-19, число жертв заболевания достигло 14 тыс. 512 человек, поправились более 95 тыс., сообщила газета South China Morning Post.

По сравнению с данными газеты на 8:00 субботы, число подтвержденных случаев заболевания в мире выросло на 42,378 тыс. человек, скончавшихся - на 1,764 тыс.

Издание ведет электронный подсчет числа больных, скончавшихся и излечившихся, основанный на официальных данных соответствующих стран.

В Европе по числу заболевших и летальных исходов продолжает "лидировать" Италия. По состоянию на вечер воскресенья, в стране зафиксировано 5,476 тыс. смертных случаев в результате вызываемой коронавирусом пневмонии, что на 651 больше, чем за субботу. Всего зарегистрировано 59,138 тыс. больных. Россия уже начала передачу Италии помощи для борьбы с инфекцией.

В Испании зафиксировано 28,572 тыс. (скончались 1,756 тыс.), Германии - 23,921 тыс. (92), Франции - 16,018 тыс. (674), Швейцарии - 7,0141 тыс. (85), Великобритании - 5,017 тыс. (274), Нидерландах - 4,216 тыс. (180), Бельгии - 3,401 тыс. (75), Австрии - 3,244 тыс. (девять), Норвегии - 2,2357 тыс. (семь), Швеции - 1,934 тыс. (21), Португалии - 1,600 тыс. (14), Дании - 1,512 тыс. (13), Турции - 1,256 тыс. (30).

В США на вечер воскресенья зафиксирован 32, 057 тыс. инфицированных, 400 смертных случаев.

В Канаде коронавирус выявлен у 1,378 тыс. человек, скончались 19.

В Азии на первом месте остается Китай, где с декабря прошлого года число жертв коронавируса в стране достигло 3,261 тыс. человек, зарегистрировано 81,054 тыс. случаев заболевания. Из них в эпицентре распространения инфекции провинции Хубэй скончались 3,144 тыс. заболели 67,8 тыс.

В Южной Корее на вечер воскресенья зарегистрированы 104 случая в результате вызываемого вирусом заболевания, общее число заболевших в стране достигло 8 тыс. 897 человек.

В Иране число жертв достигло 1,685 тыс. при 21,638 тыс. заразившихся.

На территории Японии, с учетом пассажиров и членов экипажа стоящего в Йокогаме круизного лайнера, инфицировано 1,767 тыс. (53).

В Малайзии число заразившихся достигло 1,306 тыс. при 10 случаях смерти.

Менее 1 тыс. случаев заражения коронавирусом зафиксированы еще более чем в 150 странах и районах мира.

Данные газеты постоянно корректируются в соответствии с получаемой официальной информацией.

South China Morning Post отмечает, что всего в мире на домашнем карантине в настоящее время находится около 1 млрд человек. В США режим "оставаться дома" объявлен примерно для трети населения.

Как сообщалось, ранее гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус объявил о пандемии в связи с продолжением распространения в мире коронавируса.

Теги: #данные #коронавирус #мир
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