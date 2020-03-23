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02:17 23.03.2020

Глава МВД предлагает увеличить дефицит госбюджета на 200 млрд грн и реструктуризировать внешние долги для борьбы с коронавирусом

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Глава МВД предлагает увеличить дефицит госбюджета на 200 млрд грн и реструктуризировать внешние долги для борьбы с коронавирусом

Принять экстраординарные меры экстраординарные меры  для борьбы с коронавирусом предлагает министр внутренних дел Арсен Аваков, в частности, увеличить дефицит госбюджета минимум втрое с одновременным секвестром и провести реструктуризацию внешнего долга.

"Увеличить дефицит госбюджета – существенно, надо считать, но, как мне кажется, миллиардов на 200 как минимум. Не стесняясь! – таков вызов времени. Мне жаль, но придется", - написал он на своей странице в Facebook в ночь на понедельник.

По его словам, необходимо также провести секвестр бюджета, сократив затраты на некритические по нынешним временам вложения и инвестиции, но не допуская ущерба по линии обороны и безопасности.

"Немедленно, и в кратчайшие сроки, провести реструктуризацию внешних долгов Украины, существенно сократив нагрузку по выплатам %% (процентов) и основного долга в ближайшие годы", - добавил Аваков.

Одновременно он призывает обязательно заключить соглашение с МВФ, заручившись поддержкой в антикризисных мерах, и получить дополнительное финансирование по программам помощи в связи с пандемией коронавируса.

По мнению министра, на время карантина должны быть введены специальные выплаты из государственного бюджета как кризисное обеспечение по вынужденной безработице в размере около 2,5-3 тыс. грн, а также предусмотреть льготы по ряду коммунальных платежей до 50% -75%.

Профинансировать антикризисные меры, по мнению Авакова, правительство сможет за счет специального Стабилизационного фонда, которые должна создать в госбюджете Верховная Рада.

"Жестко пресекать спекуляции на валютном рынке и вывод антикризисной гривневой массы на валютный рынок, применяя законодательные и связующие механизмы", - назвал еще один пункт из своего плана глава МВД.

Среди других мер, предложенных Аваковым на время карантина, приостановка исполнительных производств для частных лиц на время действия карантина и отказ от начисления процентных ставок по категориям кредитов для частных лиц с возможной компенсацией банкам за счет снижения фискальной нагрузки.

"На государственных предприятиях и госслужбе, предприятиях бюджетного финансирования запретить увольнение работников или отправку их в неоплачиваемые отпуска. Компенсации потерь и издержек на этих предприятиях отрегулировать в межбюджетных и хозяйственных отношениях - не перекладывая это на людей", - считает необходимым также глава МВД. В частном секторе он предлагает обратиться к владельцам и руководителям по возможности придерживаться подобных действий.

По его мнению, НБУ должен рефинансировать банки для выдачи кредитов бизнесу от мала до велика по низким ставкам 5-7% годовых.

"Предусмотреть специальные меры по установлению паритета во внешнеторговом балансе, стимулируя импортозамещение", - добавил также Аваков.

Он подчеркнул, что без этих и других экстраординарных мер Украине будет "чудовищно сложно".

Министр отметил, что сейчас проблема ухудшение экономического состояния людей из-за карантина активно обсуждается в правительстве вместе с премьером и президентом. "Убежден, будет быстрое решение", - заявил глава МВД.

Теги: #предложения #аваков
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