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02:05 23.03.2020

В Украину из Китая прибыл самолет с партией тестов для выявления коронавируса

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В Украину из Китая прибыл самолет с партией тестов для выявления коронавируса

Самолет Вооруженных сил Украины Ил-76 доставил в аэропорт "Борисполь" (Киев) с китайского Гуанчжоу партию тестов для выявления коронавирусной инфекции, сообщили в пресс-службе Офиса президента.

"Военный борт привез в Украину два вида тестов: для ПЦР (полимеразной цепной реакции) и 250 тыс. тестов для экспресс-диагностики. Кроме того, доставлены медицинские маски разной степени защиты, дезинфекторы, аппараты искусственной вентиляции легких и другие средства, необходимые для борьбы с распространением COVID-19", – сказано в сообщении, обнародованном пресс-службой в ночь на понедельник.

По информации ОП, разгрузка самолета начнется после завершения дезинфекционных мероприятий санитарными службами.

"Медицинские средства, в частности тесты для ПЦР, уже в понедельник будет передан в лаборатории в каждый регион Украины. Экспресс-тесты, а также медицинские маски будут направляться для первоочередных нужд медиков, военнослужащих, сотрудников полиции, пограничной службы и других", – подчеркнули в Офисе.

В информации отмечается, что быстрые тесты будут использоваться бригадами экстренной помощи для проверки людей, у которых выявлена повышенная температура и есть подозрение на коронавирусную болезнь. В случае положительного результата экспресс-теста врачи должны будут взять дополнительный образец для подтверждения в лаборатории с помощью ПЦР-теста.

Закупка медицинских средств в Китае состоялась во исполнение договоренностей президента Украины Владимира Зеленского и представителей крупного бизнеса. Процесс доставки координировали народные депутаты от партии "Слуги народа" и чиновники.

"Это только первая партия медицинского груза из Китая. На этой неделе запланировано еще несколько рейсов", – подытожили в пресс-службе ОП.

Теги: #самолет #тесты #украина #китай
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