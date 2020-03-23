События

00:17 23.03.2020

СБУ: Распространяемое видео о драке с кашляющим пассажиром в транспорте одного из украинских городов это фейк

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СБУ: Распространяемое видео о драке с кашляющим пассажиром в транспорте одного из украинских городов это фейк

В Службе безопасности Украины опровергли распространяемую информацию о якобы драке в гортранспорте одного из украинских городов из-за кашля пассажира.

"В сети "разгоняется" видео о том, что в городском транспорте (сначала речь шла о Виннице, а потом о Львове) произошла драка, поскольку один из пассажиров якобы кашлял и имел признаки коронавируса. При этом, киберспециалисты установили, что данный конфликт на самом деле был зафиксирован значительно раньше и никак не связан с коронавирусом (хотя и не красит участников ситуации)", – сообщила пресс-служба в воскресенье вечером на Фейсбук.

В СБУ отметили, что первоисточниками размещения видео стали "боты", в том числе и пророссийского направления.

"Впоследствии эти материалы стали активно распространять на сепаратистских и пророссийских ресурсах. Аномальное "вирусное" распространение материала указывает на вовлечение "ботоферм" для дестабилизации ситуации", – сказано в сообщении.

Теги: #фейк #коронавирус #опровержение
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