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23:11 22.03.2020

В Украине зафиксировано 73 случая коронавирусной болезни COVID-19

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В Украине зафиксировано 73 случая коронавирусной болезни COVID-19

По состоянию на 22.30 воскресенья в Украине лабораторно подтверждено 73 случая заболевания, сообщает Центр общественного здоровья Украины (ЦОС).

"По данным ЦОС, по состоянию на 22:30 22 марта в Украине есть 73 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 3 летальных, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы. За сутки выявлено 26 новых случаев", – сказано в сообщении на странице Центра в Фейсбук.

По информации медиков, случаи коронавирусной болезни обнаружены в: Днепропетровской области - 2; Донецкой - 1; Житомирской - 2 (1 летальный); Ивано-Франковской - 5 (1 летальный), из которых 3 за последние сутки; Киеве - 29 (из них 20 выявлено за последние сутки); Киевской - 5, из которых 1 за последние сутки; Львовской - 2, из которых 1 за последние сутки; Тернопольской - 1; Черновицкой - 25 (1 летальный); Черкасской - 1 подтвержден за последние сутки.

Теги: #данные #коронавирус
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