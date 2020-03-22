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22:47 22.03.2020

Военных и сотрудников Минобороны и Генштаба в Киеве обеспечат спецпропусками для проезда в транспорте

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Военных и сотрудников Минобороны и Генштаба в Киеве обеспечат спецпропусками для проезда в транспорте

Военнослужащие и гражданский персонал воинских частей, учреждений и военных учебных заведений гарнизона Киева будут обеспечены необходимыми пропусками для проезда в столичном транспорте, сообщили в пресс-службе Министерства Обороны Украины.

"Карантинные мероприятия, в том числе вынужденные ограничения для граждан по проезду в столичном городском пассажирском транспорте, не повлияют на стабильное функционирование Министерства обороны и Генерального штаба Вооруженных Сил Украины", – говорится в обнародованной в воскресенье вечером пресс-службой министерства информации.

Отмечается, что во время карантина будет обеспечена бесперебойная жизнедеятельность воинских частей, учреждений и военных учебных заведений, дислоцированных в столичном гарнизоне.

"В частности, определенное количество специальных пропусков для проезда в общественном транспорте уже получено для военнослужащих и гражданского персонала Минобороны и Генштаба", – добавили в Минобороны.

Также отмечается, что пропуска воинские части, учреждения и военные учебные заведения гарнизона Киева будут получать по заявкам командиров и начальников на определенный для выполнения задач личный состав.

Как сообщалось, с 23 марта общественный транспорт Киева будет перевозить только работников критической сферы жизни по спецпропускам.

Теги: #киев #коронавирус #минобороны #генштаб
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