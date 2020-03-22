Зеленский и Георгиева обсудили расширение программы сотрудничества Украины с МВФ для поддержки реформ и преодоления последствий пандемии коронавируса

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой, в ходе которого они обсудили расширение программы сотрудничества Украины с МВФ для поддержки дальнейших реформ в стране и преодоления вызовов, стоящих перед украинской экономикой в связи с распространением коронавируса, и шаги по имплементации этой программы.

"Мы обсудили увеличение суммы поддержки Украины со стороны Фонда во время больших вызовов для экономики, связанных с мировой пандемией. Украина осознает, что сегодня нужно действовать активно и быстро, чтобы минимизировать негативное влияние пандемии и связанных с ней ограничений на экономику и благосостояние граждан", - подчеркнул в разговоре Зеленский, сообщает пресс-служба президента Украины.

Георгиева отметила, что состоялся очень конструктивный разговор, и выразила поддержку Украине, поскольку страна стоит перед огромными вызовами в связи с распространением коронавируса COVID-19.

Стороны также договорились координировать совместные действия по расширению программ поддержки Украины международными партнерами, в частности, по увеличению их объема.