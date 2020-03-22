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22:08 22.03.2020

В Италии снизился темп распространения коронавируса

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В Италии снизился темп распространения коронавируса

Итальянские медики за минувшие сутки зафиксировали снижение темпов распространения коронавируса COVID-19, сообщают в воскресенье в службе гражданской обороны.

Так, за сутки в стране обнаружено 5 560 новых случаев, тогда как днём ранее поступали данные о более 6,6 тыс. новых пациентов. Кроме того, за сутки скончался 651 человек (сутками ранее - почти 800). Общее число скончавшихся от последствий заражений приближается к 5,5 тыс. Общее число заразившихся за все время - более 59 тыс. человек.

В настоящее время лечение от коронавируса в Италии проходят более 46,6 тыс. человек. Более 7 тыс. уже выздоровели.

Власти отнеслись к поступившим данным с осторожным оптимизмом. "Сегодняшние данные - более благоприятные, чем вчерашние... Но не нужно расслабляться, необходимо соблюдать принятые меры (по карантину - ИФ) и выполнять все предписания властей", - сказал глава службы гражданской обороны Анджело Боррелли.

Теги: #италия #распространение #коронавирус
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