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21:29 22.03.2020

В Координационном совете по противодействию распространения коронавируса COVID-19 Рада не представлена - Разумков

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В Координационном совете по противодействию распространения коронавируса COVID-19 Рада не представлена - Разумков

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков обращает внимание, что в Координационном совете по противодействию распространения коронавируса COVID-19 нет представителей украинского парламента.

"Ситуация следующая. Координационный совет был создан президентом, если я не ощибаюсь, это было 16 марта, указ 88. Там - президент, Совет национальной безопасности и обороны  представляет секретарь, представители офиса президента, правительство, премьер – министр, представители некоторых других учреждений. По состоянию на сегодня представителей Верховной Рады там нет, их не включили в работу этого координационного совета", - сказал Разумков в эфире телеканала "Украина" вечером в воскресенье.

При этом он подчеркнул, что Рада ждет от Координационного совета законопроекты, готова будет над ними работать и рассмотреть в кратчайшее время.

Разумков напомнил, что парламент готовится к внеочередному пленарному заседанию.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский создал Координационный совет по противодействию распространения коронавируса COVID-19 и возглавил его.

Теги: #коронавирус #координационный_совет #рада
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