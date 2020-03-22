Разумков: Рада передаст больницам Киева 25 автомобилей

Верховная Рада готова передать больницам Киева на время борьбы с коронавирусом еще 25 автомобилей, заявляет председатель парламента Дмитрий Разумков.

"Сегодня у меня был разговор со всеми руководителями комитетов, с аппаратом Верховной Рады Украины и я думаю, что в ближайшие дни Верховная Рада Украины сможет передать около 25 автомашин больницам города Киева", – сказал Разумков в эфире телеканала "Украина" вечером в воскресенье.

Он подчеркнул, что все в парламенте понимают, что сегодня профильным больницам, которые ведут борьбу с коронавирусом машины намного важнее, чем Раде.

Как ранее сообщалось, Рада передала клиническим больницам Киева четыре автомобиля.