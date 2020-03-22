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20:11 22.03.2020

Меркель уходит на домашний карантин

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Меркель уходит на домашний карантин

Канцлер Германии Ангела Меркель отправляется в карантин из-за контакта с врачом, заразившимся коронавирусом, сообщил официальный представитель канцлера Штеффен Зайберт.

"После сегодняшней пресс-конференции канцлеру сообщили, что врач, который в пятницу вечером сделал ей прививку от пневмококковой инфекции, прошел тестирование на коронавирус, и оно было позитивно. Поэтому канцлер решила незамедлительно отправиться на домашний карантин", - сообщил Зайберт.

По его словам, Меркель в ближайшие дни будет регулярно проходить проверки до тех пор, пока не будет однозначного результата.

"И на домашнем карантине канцлер будет выполнять свои служебные обязанности", - сказал Зайберт.

Ранее Меркель сама сообщила, что из-за ограничений общественной жизни правительством ФРГ ее жизнь сейчас полностью изменилась - большую часть времени она проводит дома в телефонных переговорах и видеоконференциях, все служебные поездки в настоящее время отменены.

По данным института Роберта Коха на 22 марта, в Германии 18 610 человек, у которых подтвержден коронавирус нового типа, 55 человек скончались.

Теги: #коронавирус #меркель #фрг
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