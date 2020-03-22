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18:25 22.03.2020

Боевики единожды обстреляли украинские позиции на Донбассе за воскресенье

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Боевики единожды обстреляли украинские позиции на Донбассе за воскресенье

Боевики незаконных вооруженных формирований один раз обстреляли украинские позиции, без потерь, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации один раз нарушили режим прекращения огня с запрещенного минскими договоренностями вооружения. Противник обстрелял наши позиции в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" недалеко от населенного пункта Водяное с минометов калибра 82-мм, выпустив 5 мин… в результате вражеского обстрела потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет", – говорится в сообщении штаба ООС в соцсети Фейсбук.

В штабе подчеркнули, что военнослужащие ООС приняли необходимые меры для прекращения огневой провокации боевиков.

Теги: #оос #сводка
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