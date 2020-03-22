Более полусотни украинцев вылетели спецрейсом из Таллинна в Киев, вечером вылетят еще 189

54 гражданина Украины вылетели в воскресенье в Украину спецрейсом SkyUpAirlines Осло-Таллинн-Киев, сообщила посол Украины в Эстонии Марьяна Беца.

"54 гражданина Украины улетели сегодня в Украину спецрейсом SkyUpAirlines Осло-Таллинн-Киев. Сегодня вечером SkyUpAirlines осуществит еще один прямой чартер Таллинн-Киев с 189 гражданами Украины. Делаем все, чтобы наши граждане оказались дома как можно быстрее в это сложное время", - написала она на своей странице в Твиттер.