События

17:42 22.03.2020

Более полусотни украинцев вылетели спецрейсом из Таллинна в Киев, вечером вылетят еще 189

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Более полусотни украинцев вылетели спецрейсом из Таллинна в Киев, вечером вылетят еще 189

54 гражданина Украины вылетели в воскресенье в Украину спецрейсом SkyUpAirlines Осло-Таллинн-Киев, сообщила посол Украины в Эстонии Марьяна Беца.

"54 гражданина Украины улетели сегодня в Украину спецрейсом SkyUpAirlines Осло-Таллинн-Киев. Сегодня вечером SkyUpAirlines осуществит еще один прямой чартер Таллинн-Киев с 189 гражданами Украины. Делаем все, чтобы наши граждане оказались дома как можно быстрее в это сложное время", - написала она на своей странице в Твиттер.

Теги: #коронавирус #эстония
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